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4 أسرى يدخلون اعواما جديدة

الأحد 28 نوفمبر 2021 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أسرى يدخلون اعواما جديدة



رام الله / سما /

دخل أمس، 4 أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

الأسير أسامة محمد إدريس اسعيد (43 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الواحد والعشرون على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2001، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمود محمد محمود عمرو (41 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه العشرون على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002 وهو محكوم بالسج المؤبد.

الأسير أمين أحمد جميل شقيرات (45 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004 وهو محكوم بالسجن 20 عام ونصف.

الأسير محمد عقل يوسف المصري (41 عاماً)، من سكان الطيرة في الداخل ، دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2016، وهو محكوم بالسجن 7 أعوام ونصف.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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