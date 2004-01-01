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الاحتلال يرفض استئناف أهالي حي وادي ياصول بسلوان لوقف هدم منازلهم

الأحد 28 نوفمبر 2021 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرفض استئناف أهالي حي وادي ياصول بسلوان لوقف هدم منازلهم



القدس المحتلة / سما /

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استئنافًا تقدم به مقدسيون ضد قرار هدم 58 منزلًا في حي وادي ياصول ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وبموجب هذا القرار، أصبح متاحا لبلدية الاحتلال تنفيذ عمليات هدم المنازل بأي وقت بحق 58 منزلا من أصل 84 منزلا مهددة بالهدم في الحي، بحجة المشروع الاستيطاني “توسعة غابة السلام” المقام على أراضي الحي، والذي يضم أشجارا ومتنزهات بسيطة مقامة منذ سنوات، ومكاتب لـ”سلطة الطبيعة” تستخدمها يوميًا في أعمالها ومشاريعها الاستيطانية.

وستؤدي عملية الهدم إلى تهجير حوالي 725 فردا.

ويمتد حي وادي ياصول الواقع جنوب غربي سلوان، على مساحة 310 دونمات، ويسكنه 1050 مقدسيا.

ومنذ عام 2004 وأهالي الحي يخوضون صراعا مع بلدية الاحتلال في القدس، في محاولة للحصول على موافقة على تراخيص البناء، تجنبا للهدم.

#محكمة الاحتلال #هدم منازل #حي وادي ياصول

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