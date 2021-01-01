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كان: الحكومة الاسرائيلية تصادق على تعيين بيرتس رئيس الصناعات الجوبة

الأحد 28 نوفمبر 2021 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
كان: الحكومة الاسرائيلية تصادق على تعيين بيرتس رئيس الصناعات الجوبة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية مساء اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تعيين وزير الجيش سابقًا وزعيم حزب العمل سابقا "بيرتس" لرئاسة شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.
 
وأوضحت القناة العبرية أنه طلب من الحكومة الموافقة على تعيين بيرتس رغم رفض لجنة التعيينات للخدمة العامة ترشيحه الشهر الماضي، على خلفية انتمائه السياسي وكونه ليس عضوًا في مجلس إدارة هيئة الشركات الحكومية.
 
وأشارت القناة إلى أنه رغم عدم موافقة لجنة التعيينات إلا أن غانتس قرر الالتفاف على القرار وتقديم اقتراح تعيين بيرتس على أي حال.
 
وكان  غانتس وليبرمان بررا اقتراحهما بأن هناك حاجة حقيقية لتعيين بيرتس، وأنه يمتلك مهارات خاصة وخبرة واسعة في إدارة الوزارات الحكومية والمنظمات الكبيرة والأنظمة والعمال والميزانيات

#الحكومة الإسرائيلية #عمير بيرتس #اسرائيل #شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية

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