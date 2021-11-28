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الرئيس الاسرائيلي يقتحم الحرم الابراهيمي (فيديو)

الأحد 28 نوفمبر 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الاسرائيلي يقتحم الحرم الابراهيمي (فيديو)



الخليل / سما /

اقتحم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، للمشاركة في مراسم احتفال بما يُسمى "عيد الأنوار"(حنوكا) اليهودي.

ويشكل اقتحام هرتسوغ للحرم إعلانا صريحا وواضحا عن رعايته لمخططات المستوطنين ودعم جرائمهم بحق أبناء شعبنا.

وعلى وقع الاقتحام، منعت قوات الاحتلال دخول المصلين إلى الحرم الخليلي كما اعترضت طريق الأهالي المتوجهين إلى منازلهم الواقعة في شارع الشهداء في محيط الحرم الإبراهيمي، فيما رافق الرئيس الإسرائيلي في اقتحام الحرم، مجموعة من قادة المستوطنين.

وفي كلمة له من داخل الحرم، ادعى هرتسوغ أن "العلاقة التاريخية للشعب اليهودي مع الخليل وتحديدا مع الحرم الإبراهيمي، مع تراث الأمهات والآباء، أمر لا يرقى إليه الشك. يجب أن يكون الاعتراف بهذا التقارب فوق كل خلاف".

#يتسحاق هرتسوغ #اسرائيل #الخليل #الحرم الابراهيمي

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