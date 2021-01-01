المغرب يستعد لإنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر متطابقة أن المغرب سيعمل على إنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة بتقنيات إسرائيلية في البلاد، ومن المرجح أن تكون الوحدة الأولى في الشمال والثانية في الجنوب.



واستنادًا لما أورده موقع "إسرائيل 24" نقلًا الاعلام المغربي، فإنه في الأشهر المقبلة ستتكلف لجنة مغربية إسرائيلية للوقوف على تنزيل هذا الموضوع مع مراعاة المناطق التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة هذا المشروع من موانئ ومطارات مع مراعاة الجانب الأمني.



ووقع المغرب وإسرائيل الأربعاء المنصرم، اتفاقًا للتعاون الأمني "غير مسبوق" في المنطقة خلال زيارة غير مسبوقة لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إلى الرباط، حيث يرسم الاتفاق الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، التعاون الأمني بين البلدين "بمختلف أشكاله" في مواجهة "التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة".



وحسب تقارير إسرائيلية، فإن المملكة المغربية باشرت مباحثات جد متقدمة مع الشركات الإسرائيلية بخصوص عدة نقاط، منها الانواع وستشمل نقل تكنولوجيا لتطوير وتصنيع أنواع محددة من المسيرات محليًا، إلى جانب شراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي باراك 8، ودراسة إمكانية تطوير مقاتلاتF5 وشراء طائرات مسيرة متعددة.