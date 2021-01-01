  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المغرب يستعد لإنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة الإسرائيلية

الأحد 28 نوفمبر 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يستعد لإنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر متطابقة أن المغرب سيعمل على إنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة بتقنيات إسرائيلية في البلاد، ومن المرجح أن تكون الوحدة الأولى في الشمال والثانية في الجنوب.
 
واستنادًا لما أورده موقع "إسرائيل 24" نقلًا الاعلام المغربي، فإنه في الأشهر المقبلة ستتكلف لجنة مغربية إسرائيلية للوقوف على تنزيل هذا الموضوع مع مراعاة المناطق التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة هذا المشروع من موانئ ومطارات مع مراعاة الجانب الأمني.
 
ووقع المغرب وإسرائيل الأربعاء المنصرم، اتفاقًا للتعاون الأمني "غير مسبوق" في المنطقة خلال زيارة غير مسبوقة لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إلى الرباط، حيث يرسم الاتفاق الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، التعاون الأمني بين البلدين "بمختلف أشكاله" في مواجهة "التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة".
 
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن المملكة المغربية باشرت مباحثات جد متقدمة مع الشركات الإسرائيلية بخصوص عدة نقاط، منها الانواع وستشمل نقل تكنولوجيا لتطوير وتصنيع أنواع محددة من المسيرات محليًا، إلى جانب شراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي باراك 8، ودراسة إمكانية تطوير مقاتلاتF5 وشراء طائرات مسيرة متعددة.

#المغرب #طائرات مسيرة #اسرائيل #الطائرات المسيرة الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

ميدل إيست آي: هل يؤدي حظر بريطانيا لحركة حماس إلى إيقاف العمل الخيري في غزة ؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

ما هي فُرص نجاح المشروع المِصري الإسرائيلي الجديد لتحويل قِطاع غزّة إلى “دبي ثانية”؟

رعب "أوميكرون".. لقاح فرنسي قد يكون الحل السحري

الهندي: هناك محاولات لاخضاع غزة بـ"الانفراجة الكبرى"

هآرتس: جريمة إسرائيلية جديدة بحق أطفال فلسطينيين

صلاة غير مسبوقة بحضور غانتس.. الدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي من كنيس في المغرب (فيديو)

الأخبار الرئيسية

هرتسوغ

الرئيس الاسرائيلي يقتحم الحرم الابراهيمي (فيديو)

تفاصيل جديدة عن نفق الحرية.. رئيس مخابرات السجون الإسرائيلية: أخفقنا بمنع فرار الاسرى

فتح: الاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب طعنة للقدس ونسف واضح لمبادرة السلام العربية

وزيرة الصحة : لا نعرف إذا وصل متحور "أوميكرون" لفلسطين

الصحة بغزة تعلن سلسلة إجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد

الاتصالات الفلسطينية