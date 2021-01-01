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“الخارجية”: مدينة فيلادلفيا تشارك رسميا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لأول مرة

الأحد 28 نوفمبر 2021 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الخارجية”: مدينة فيلادلفيا تشارك رسميا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لأول مرة



رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بأن الجالية الفلسطينية في مدينة فيلادلفيا، ثالث أكبر المدن في الولايات المتحدة الأميركية، ستنظم فعالية لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هي الأولى من نوعها تحت رعاية عمدة المدينة وبحضور العديد من أعضاء مجلس المدينة وممثليها.

وأضافت “الخارجية، في بيان لها، أنه سينضم إلى الفعالية مسؤولون منتخبون على المستوى المحلي ومستوى الولاية، جنبا إلى جنب مع تحالفات مجتمعية ووطنية مختلفة، مشيرة إلى أنه ولأول مرة في التاريخ ستنضم مدينة فيلادلفيا للتضامن رسميا مع الشعب الفلسطيني، بحضور أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية المقيمين فيها.

ولفتت إلى أن الجاليات الفلسطينية ومؤسساتها ومجالسها ولجانها المختلفة، بالشراكة التامة مع سفارات دولة فلسطين والاتحاد العام لطلبة فلسطين وفروعه المختلفة والمؤسسات الفلسطينية كافة، ستنظم العديد من الفعاليات في جميع دول العالم لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام، وبمشاركات رسمية من عديد الأطراف في الدول المضيفة، إلى جانب الاتحادات والمنظمات المدنية والأحزاب الصديقة للشعب الفلسطيني والمناصرة لحقوقه العادلة والمشروعة.

وتابعت أن الجالية الفلسطينية في عموم الولايات المتحدة الأميركية ستنظم وقفات وفعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني بهذه المناسبة في عديد الولايات وبمشاركة رسمية من قبل المسؤولين في تلك الولايات على مستويات مختلفة، بالشراكة التامة مع أبناء الجاليات العربية والصديقة.

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