إطلاق مشروع تحسين مخيم نور شمس

طولكرم / سما /

أطلقت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، اليوم الأحد، مشروع تحسين مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين “بالسيب”.

ونقل محافظ طولكرم عصام أبو بكر تحيات الرئيس محمود عباس ومباركته لإطلاق مشروع تحسين واقع مخيم نور شمس، بتنفيذ من دائرة شؤون اللاجئين وبتمويل من جايكا، مثنيا على الدعم الياباني حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانب شعبنا وقضيتنا العادلة، وعلى جهود دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير من خلال ما تقوم به من عمل مميز في خدمة أهلنا بالمخيمات في كل مكان لتعزيز صمودهم في مواجهة الاحتلال.

وأكد أهمية تحديد الأهداف والأولويات، لإعداد خطة إستراتيجية من خلال هذا المشروع المهم والضروري بمخيم نور شمس، لتلبية احتياجات السكان وخدمتهم ودعم صمودهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

بدوره، عبر الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في فلسطين توشيا آبي، عن سعادته بإطلاق مشروع تحسين واقع مخيم نور شمس، في إطار المرحلة الثانية من تحسين مخيمات اللاجئين (بالسيب) والذي باشرت بتنفيذه دائرة شؤون اللاجئين وبدعم من “جايكا”.

ولفت إلى أن مدة المشروع خمس سنوات، اعتبارا من أيلول 2020، موضحا أن تحسين المخيمات والظروف المعيشية وسبل المعيشة للفئات الضعيفة والمهمشة بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون هي أحد المجالات ذات الأولوية ضمن المساعدات الإنمائية المقدمة من الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف آبي أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع من 2017–2019 في كل من مخيم عقبة جبر في أريحا ومخيم عسكر القديم في نابلس والجلزون في رام الله.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمخيم نور شمس طه إيراني، أهمية إطلاق مشروع تحسين واقع مخيم نور شمس للوصول إلى خطة إستراتيجية شاملة مبنية على أسس علمية يكون فيها الفرد جزءا أساسيا في خدمة المخيم، متحدثا عن العديد من المشاريع التي نفذتها اللجنة على مستوى المخيم.

وأشار إلى أن إعداد الخطة الإستراتيجية من خلال تحديد الأهداف والاحتياجات التي من شأنها أن تنعكس إيجابا لصالح خدمة أهل المخيم هو أمر مهم وضروري.

من جانبه، بين مدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير ياسر أبو كشك، حيثيات مشروع تحسين واقع مخيم نور شمس، وما يتضمنه من عمل وشراكة بدعم من جايكا، من خلال عمل مستمر من دائرة شؤون اللاجئين لدعم صمود أهلنا بالمخيم وتعزيز دورهم ومكانتهم.

وأوضح أن مهمة المشروع هي تعزيز قدرات طاقم دائرة شؤون اللاجئين وأصحاب المصلحة في المخيم بقصد تيسير عملية تنفيذ إجراءات تحسين المخيمات ضمن نهج تشاركي شمولي من خلال التخطيط لإعداد خطط تحسين المخيمات وتعزيز عملية تنفيذ المشاريع وتجنيد الأموال من قبل دائرة شؤون اللاجئين وأصحاب المصلحة في المخيم.

وقدمت مديرة مخيمات الشمال في دائرة شؤون اللاجئين نسرين ذوقان، الخطوط العريضة للمشروع، ونهجه، واللقاءات التي تم عقدها بهذا الخصوص، فيما استعرض مدير الرقابة في دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير حسام مصلح البرنامج القادم للمشروع الذي سيستمر حتى 2025، ليشمل 12 مخيما بحيث تشمل الدفعة الأولى كل من مخيمات: عين السلطان ونور شمس، والفوار، على أن يتم الاختيار للمخيمات التسعة المتبقية في الضفة الغربية.