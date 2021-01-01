تربية جنين و”العربية الأمريكية” تبحثان عقد مؤتمر مشترك

جنين / سما /

ناقش اجتماع في مديرية التربية والتعليم بجنين، اليوم الأحد، ترتيبات عقد مؤتمر تربوي يهدف لحث المعلمين والتربويين على إجراء بحوث تربوية في المحاور التي سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الترتيبات اللوجستية للمؤتمر.

وضم الاجتماع فريقًا من مديرية التربية والتعليم ممثلاً بمدير عام التربية أ. سلام الطاهر والمدير الفني أ. هاني دراغمة ورئيسيْ قسميْ الإشراف التربوي د. ختام حمارشة والنشاطات أ. عاهد أبو الرب، وفريق الجامعة العربية الأمريكية ممثلاً بعميد كلية الآداب د. مصدق براهمة ومدير العلاقات العامة د. فادي جمعة.

ويهدف الاجتماع لتعزيز العلاقة بين المؤسسات التربوية وتحفيز العمل على البحث التربوي.

وتم خلاله مناقشة عديد الأمور التي يتم العمل فيها حاليًا، وسبل التعاون المشترك في مختلف الجوانب التربوية.