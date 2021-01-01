الهيئة العامة لنادي الأسير تنتخب مجلس إدارتها

رام الله / سما /

عقدت الهيئة العامة لجمعية نادي الأسير، يوم أمس السبت، في مدينة رام الله مؤتمرها السابع، والذي جاء بعنوان “دورة الشهيد فيصل الحسيني (أمير القدس).

وخلال المؤتمر تم قراءة واستعراض التقريرين المالي والإداري للجمعية، وأخذ التوصيات من أعضاء الهيئة العامة، حيث تم ذلك بمشاركة الممثل عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف، واللجنة المركزية لحركة “فتح” عباس زكي، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، والعشرات من الأسرى المحررين.

وأكد المتحدثون على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به نادي الأسير تاريخيًا وما يزال حتى اليوم في خدمة الأسرى وعائلاتهم ومساهمته الكبيرة في إحداث نقلة نوعية على عدة مستويات تتعلق بحقوق الأسرى وعائلاتهم، وضرورة بذل جهد مضاعف على الصعيد الوطني والشعبي خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قضية الأسرى، والمؤسسات المختصة.

وفي نهاية المؤتمر تم إقرار التقريرين المالي والإداري للجمعية، وانتخبت الهيئة العامة، مجلس إدارتها؛ والأعضاء هم: قدورة فارس، وعبد الله الزغاري، وعبد العال العناني، وزهرة قرعوش، وفيصل شريم، وأمجد النجار، وراغب ابو دياك، ومؤيد شعبان، ورائد عامر، وناصر شلون، وناصر قوس، ومحمود صوافطة، ورائد أبو الحمص.

يُذكر أن جمعية نادي الأسير تأسست بمبادرة من مجموعة من الأسرى في سجون الاحتلال، والتي احتضنها لاحقًا الشهيد الراحل أبو عمار، وذلك في تاريخ الـ27 من أيلول 1993، وهو التاريخ الذي خاض فيه الأسرى أبرز المعارك النضالية في سجون الاحتلال ما عرف في حينه بإضراب “بركان أيلول” الذي شرع فيه الأسرى في الـ27 من أيلول عام 1992.