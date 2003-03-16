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“بذور” تطلق اسم راشيل كوري على قاعة السينما الخاصة بها

الأحد 28 نوفمبر 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
“بذور” تطلق اسم راشيل كوري على قاعة السينما الخاصة بها



نابلس / سما /

 قررت جمعية بذور للتنمية والثقافة في نابلس اطلاق اسم المتضامنة الامريكية راشيل كوري على قاعة السينما الخاصة بها في حديقة الوحدة المقامة في ساحة الكنيس السامري في نابلس.

جاءت هذه الخطوة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك تعبيرا عن تقدير الشعب الفلسطيني لجميع المتضامنين معه، ممن قدموا حياتهم من اجل حريته وحقه بالحرية وتقرير المصير، ومن بينهم المتضامنة الامريكية وعضو حركة التضامن من الشعب الفلسطيني راشيل كوري التي قتلت بتاريخ 16/3/2003 عند محاولتها إيقاف جرافة عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بهدم مباني مدنية لفلسطينيين في مدينة رفح بقطاع غزّة.

وقال رئيس جمعية بذور رائد الدبعي ان تسمية قاعة السينما باسم راشيل كوري، هو اعتراف بنضال جميع المناضلين والمتضامنين الدوليين من اجل حرية فلسطين التي تمثلهم راشيل كوري.

#جمعية بذور للتنمية والثقافة #نابلس #راشيل كوري

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