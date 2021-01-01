هيئة مكافحة الفساد تعلن استكمال التحضيرات شبه النهائية لعقد مؤتمرها الدولي الثالث

رام الله / سما /

أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد، رائد رضوان، اليوم عن استكمال التحضيرات والاستعدادات النهائية لعقد المؤتمر الدولي الثالث " تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام، حوكمة، فاعلية، امتثال"، والذي يُعقد عبر منصة زووم، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، يوم الثلاثاء 7 كانون الأول 2021، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

واكد الأستاذ رضوان، أن المؤتمر سيعقد تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وذلك لمناسبة اليوم العالي لمكافحة الفساد، بهدف الاطلاع على تجارب الدول والممارسات الفضلى المتخذة من قبل الدول المشاركة في المؤتمر بشأن (تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام) من الناحية التشريعية والمؤسساتية.

ودعا رضوان ممثلي المؤسسات العامة والأهلية والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية والمواطنين كافة للمشاركة في فعاليات المؤتمر كونه يوفر فرصة حقيقية للاطلاع على نماذج مختلفة من أدوات امتثال المؤسسات الحكومية لبرامج النزاهة و الحوكمة، حيث أن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني يؤكد على أهمية تدابير الوقاية من الفساد لا سيما عبر اتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية في القطاع العام، وإدارة المال العام؛ انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سيما أن أحد أهدافها هو ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع، والعمل على تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية، كما ان الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد حثت الدول الأطراف على التعاون فيما بينها على تعزيز وتطوير هذه التدابير عبر تبادل المعرفة والتجربة وأفضل الممارسات بالخصوص.

وأشار رضوان الى ان المؤتمر يناقش ثلاثة محاور رئيسية يتناول المحور الأول البيئة التشريعية الوطنية المعززة للحوكمة والتدابير الوقائية الفعالة والمستجيبة/ واقع وتحديات، فيما يتناول المحور الثاني البيئة المؤسساتية المعززة للنزاهة والشفافية والحوكمة والإجراءات الناظمة لتدابير الوقاية من الفساد وفعاليتها واستجابتها/ واقع وتحديات، أما المحور الثالث فيتعلق بأدوات امتثال المؤسسات الحكومية لبرامج النزاهة والحوكمة، نماذج وقصص نجاح وطنية ودولية.

وأوضح رضوان أن الهيئة شكلت مجموعة من اللجان المتخصصة لتنفيذ عقد المؤتمر عبر منصة زووم، داعيا المهتمين والمختصين والخبراء وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية وادارات وطلبة الجامعات للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي، مشددا على أهمية اتخاذ اقصى إجراءات السلامة العامة طيلة فترة عقد المؤتمر.

ويُشارك في المؤتمر عدد من رؤساء وممثلي هيئات مكافحة الفساد من الدول العربية والأجنبية، وممثلين عن منظمات ومؤسسات معنية بسياسات النزاهة والشفافية المساءلة، وممثلين عن المجتمع المدني والحكم المحلي والقطاع الخاص والجامعات، والمهتمين، وخبراء ومفكرين وباحثين.

وبالإمكان المشاركة في فعاليات وجلسات المؤتمر عبر الروابط التالية: الموقع الرسمي للمؤتمر: https://www.pacc.ps/events/main