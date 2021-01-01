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الشعبيّة تحذّر من زيارة "هرتسوغ" إلى الحرم الإبراهيمي الشريف

الأحد 28 نوفمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة تحذّر من زيارة "هرتسوغ" إلى الحرم الإبراهيمي الشريف



غزة / سما /

 حذّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين من تداعيات الزيارة المزمعة اليوم للرئيس الاسرائيلي إسحق هرتسوغ، إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، داعيةً إلى مقاومتها بمختلف الأشكال وبكل قوّة لإفشال أهدافها العنصرية في استكمال تهويد الحرم الشريف.

وشددت الجبهة على أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق دعمه وتعزيزه لمكانة مشروع الاستيطان والضم الزاحف في الضفة المحتلة واستمرار مشروع التهويد والأسرلة للجغرافيا والمقدسات الفلسطينية بمدينتي الخليل والقدس على وجه الخصوص وتغطية ذلك من أعلى رأس في دولة الاحتلال.

وأكّدت الجبهة على أنّ هذه الخطوة بأبعادها وتداعياتها الخطيرة لن تزيد شعبنا إلاً إصرارًا على استمرار مقاومة الاحتلال حتى رحيله عن أرضنا كاملة وتحقيق حريته واستقلاله وعودة لاجئيه.

#الجبهة الشعبية #يتسحاق هرتسوغ #الحرم الابراهيمي

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