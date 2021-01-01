النائب العام يشارك في المنتدى الأورو متوسطي الثالث "للنواب العامون" في هولندا

رام الله / سما /

شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب ، في المنتدى الأورو متوسطي الثالث للنواب العامون في مدينة لاهاي هولندا، بمشاركة العديد من النواب العموم العرب والأوروبيين، والشبكة القضائية الأوروبية للمسائل الجنائية، وشرطة اليورومد ، وممثلين عن المفوضية الأوروبية، والمنتدى الاستشاري للمدعين العامين، وأعضاء Crimex، ونقاط الاتصال الوطنية ejn، رافقه مساعد النائب العام الأستاذ خالد عواد، ورئيس نيابة التعاون القضائي الدولي الأستاذ جميل سجدية ، والأستاذة مجد ابو عبيد.

ويهدف المنتدى الثالث إلى مناقشة واعتماد الوثائق الإستراتيجية والسياسات، وصياغة الآراء والتوصيات والتدابير لتحقيق الأهداف المنشودة وصياغة خارطة الطريق والقواعد العامة لتنظيم المنتدى والمصادقة على تحليل البيانات وإنشاء شبكة اليورومد جستس.

وخلال أعمال المنتدى أكد النائب العام أننا اليوم نسعى إلى تحقيق التعاون القضائي المشترك وذلك لترسيخ العدالة في بلادنا وتحقيق تطلعات مجتمعاتنا لنشر روح السلام والأمن والاجتماعي ومكافحة الجريمة عبر الوطنية، وتذليل الصعوبات لضمان محاكمة مرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب والذي يمثل آلية رئيسية للتصدي للجريمة بمختلف أنواعها وأبعادها. مشيراً أن دولة فلسطين تولي اهتماماً خاصاً لبناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون.

وأكد على ضرورة تظافر الجهود لمزيد من التعاون القضائي الدولي وتعزيز العمل المشترك بيننا وفق نصوص القانون الدولي الذي يحرص على ترابط منظومات العدالة وعلى رأسها النيابات العامة وسلطات الادعاء العام، كما توجه بجزيل الشكر لرئيس اليوروجست على حسن وكرم الضيافة .

وعلى هامش المؤتمر التقى النائب العام رئيس "وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية" اليوروجست السيد لاديسلاف هامران، والذي أطلع من النائب العام على تجربة فلسطين في التعاون القضائي وخاصة بعد إنشاء وحدة متخصصة في مكتب النائب العام للتعاون القضائي الدولية، والذي بدوره أبدى استعداده لتسهيل إجراءات التعاون الدولي وتفعيل الاتصال بين دولة فلسطين والدول الأعضاء في اليوروجست.

كما التقى النائب العام والوافد المرافق له بسفيرة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا السفيرة روان ابو يوسف في مقر السفارة ، حيث رافقت النائب العام في لقاء جمعه مع رئيس مديرية شؤون شمال أفريقا والشرق الأوسط لدى وزارة الخارجية الهولندية السفير مارك خريستن، وناقش الطرفان سبل تبادل الخبرات وتعزيز الدعم لقطاع العدالة في فلسطين.

كما التقى أيضا نائب رئيس أكاديمية لاهاي للقانون الدولي مونيك ليجرمن، والتي بدورها اطلعت النائب العام على دور الأكاديمية في تقديم البرامج المتخصصة في مجال القانون الدولي.

واجتمع النائب العام مع الرابطة الدولية للمدعين العامين، بحضور الأمين العام للرابطة السيد هان مورال والمديرة التنفيذية للرابطة السيدة ياني هبنز في المقر الرئيسي للرابطة في مدينة لاهاي، حيث ناقش الاجتماع آليات تبادل الخبرات الدولية ، والمساعدة القانونية بين الطرفين، كما اجتمع أيضا مع مدير مركز التعاون القانون الدولي السيد وليم فان نواكرك وناقش الطرفان إمكانية عقد تدريبات متخصصة لأعضاء النيابة العامة، في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وفي اليوم الثاني من المنتدى قدم مساعد النائب العام الأستاذ خالد عواد مداخلة متعقلة بالوثائق الإستراتيجية وخطط العمل وأولويات منظومة العدالة في تعزيز التعاون القضائي الدولية وتبادل المعرفة لإيجاد أفضل الممارسات الجادة على أرض الواقع والتي تساهم في رفع قدرات أعضاء النيابة العامة.

كما شارك رئيس نيابة التعاون القضائي الدولي الأستاذ جميل سجدية في اجتماع مجموعة خبراء المسائلة الجنائية crimex والذي يهدف إلى المساهمة في تنمية فضاء أورومتوسطي للتّعاون في قطاع العدل.

وفي اليوم الثالث عقد عطوفته العديد من اللقاءات مع السادة ممثلي الدول الأوروبية منها استونيا، وبلجيكا، واسبانيا، وبلغاريا، وهولندا.