ساعر: عارضت فرض قيود جديدة لأن متغير "أوميكرون" غير واضح

القدس المحتلة / سما /

قال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر إنه عارض خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس فرض قيود تم اقتراحها في ظل دخول متغير "أوميكرون".



وأضاف ساعر وفق صحيفة "معاريف"، "لقد صوتت ضد القيود الجديدة، والوقف الكامل للسياحة إلى إسرائيل والقيود المفروضة على الإسرائيليين الذين تم تطعيمهم، لقد تبين أن البيانات المقدمة لي غير مناسبة".



وأوضح أنه لا يوجد ما يشير إلى أن السلالة الجديدة أكثر فتكًا من حيث المرض أو الوفيات، مشيرا إلى أنها معدية بشكل أكبر ولكن لا يوجد مؤشر على أنها أكثر فتكا.



وتابع: "أنا أحترم وجهة النظر الأخرى التي يتبناها غالبية أعضاء مجلس الوزراء وقرار الأغلبية ملزم".



ونبه إلى أن الهدف الحالي هو أخذ اللقاحات وعدم فرض قيود لتضر بالاقتصاد.