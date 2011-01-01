إزالة خرائط لمقر رئيس الوزراء الإسرائيلي من الإنترنت لأبعاد أمنية

القدس المحتلة / سما /

قررت الرقابة الإسرائيلية إزالة خرائط هندسية لمقر إقامة رئيس الوزراء الموجود في شارع بلفور في القدس، بعد نشرها على موقع بلدية القدس عبر الإنترنت بما يخالف الإجراءات الأمنية.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه يمكن لأي شخص الوصول لمخططات بناء مقر إقامة الوزراء الإسرائيلي، من خلال موقع بلدية القدس، والذي يظهر من المخططات رسومات وصور دقيقة للمقر الرسمي منذ عام 2011، والتي تظهر كل تفاصيله.



وأوضحت أن مخططات البناء والصور الحساسة للمكان، تم تسليمها للبلدية كجزء من الخطوات الملزمة في عملية تقديم طلبات للحصول على تصاريح البناء ولم يتم التنبيه من قبل الجهات المختصة أن ذلك "موقع أمني".