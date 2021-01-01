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غانتس وليبرمان يقترحان تعيين بيرتس رئيسًا لمعهد الصناعات الجوية

الأحد 28 نوفمبر 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس وليبرمان يقترحان تعيين بيرتس رئيسًا لمعهد الصناعات الجوية



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، أن الحكومة الإسرائيلية ستناقش اليوم الأحد خلال اجتماعها الأسبوعي، اقتراح وزير الجيش بيني غانتس بدعم من وزير المالية أفيغدور ليبرمان، تعيين رئيس حزب "العمل" الأسبق عمير بيرتس رئيسًا لمعهد الصناعات الجوية.
 
وبحسب الموقع، سيُطلب من الحكومة الموافقة على تعيين بيرتس رغم رفض لجنة التعيينات للخدمة العامة ترشيحه الشهر الماضي، على خلفية انتمائه السياسي وكونه ليس عضوًا في مجلس إدارة هيئة الشركات الحكومية.
 
وأضاف أنه رغم عدم موافقة لجنة التعيينات إلا أن غانتس قرر الالتفاف على القرار وتقديم اقتراح تعيين بيرتس على أي حال.
 
وقال الموقع: إن غانتس وليبرمان بررا اقتراحهما بأن هناك حاجة حقيقية لتعيين بيرتس، وأنه يمتلك مهارات خاصة وخبرة واسعة في إدارة الوزارات الحكومية والمنظمات الكبيرة والأنظمة والعمال والميزانيات
 
وأوضح الموقع العبري، أن غانتس حصل على موافقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، الذي قال إنه لا يوجد عائقًا قانونيًا أمام الموافقة على تعيين بيرتس، لكنه يُثير صعوبات قانونية كبيرة.

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