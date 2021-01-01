خريطة القدس: بين مطار قلنديا والقنصلية الأميركية..هاني حبيب



في خطوة لا تبدو مفاجئة، أبلغت الحكومة الإسرائيلية الإدارة الأميركية، أنها لم تصادق على ما صادق عليه قسم التخطيط والبناء في بلدية القدس المحتلة على البناء الاستيطاني على أراضي مطار قلنديا شمال القدس والذي تم اتخاذه قبل أيام، لم يكن قرار حكومة بينيت مفاجئا كونه يتّصل بجملة من الملفات العالقة بين تل أبيب وواشنطن، خاصة في سياق التعهّد الأميركي بافتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وليس هناك من مفاجأة أيضا إذا ما عرفنا أنّ تعهّد إدارة بايدن بشأن هذا الملف لا يختلف عن خريطة ترامب في سياق صفقة القرن، ذلك أنه لدى الإعلان عن هذه الخريطة جاء أنها ستضاعف الأراضي الفلسطينية وتوفّر عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية حيث ستفتح أميركا بفخر سفارة لها، أي أنّ إدارة ترامب في سياق صفقة القرن كانت تشير إلى فتح سفارة أميركية تتضمن قنصلية في القدس الشرقية، وهو أقل بكثير من وعد بايدن بافتتاح قنصلية أميركية في القدس الشرقية، مع التأكيد بأنّ خريطة ترامب تؤخذ بمجموعها الشامل.

وبالعودة إلى قرار حكومة بينيت المشار إليه فإنه يتوازى مع تأكيد مصدر رسمي رفيع المستوى لقناة 24 الإسرائيلية أنّ فتح القنصلية الأميركية في القدس بات قريباً جداً، وذلك بعد تأجيل متكرر من قبل إدارة بايدن خاصة لتسهيل تمرير الموازنة السنوية في ظل التهديد بسقوط الحكومة في حال مناقشة الميزانية في الكنيست بالتوازي مع افتتاح القنصلية، والآن، بعد نجاح حكومة بينيت في تجاوز ملف الميزانية، فإن وعد إدارة بايدن أصبح على المحك، من هنا جاء الحديث عن اقتراب اتخاذ قرار أميركي بهذا الشأن، ما كان من شأنه اتخاذ حكومة بينيت القرار بعدم المصادقة على الاستيطان على أرض مطار قلنديا بالتوازي مع طلب لتأجيل جديد آخر لافتتاح القنصلية مقابل هذا القرار.

في الآونة الأخيرة، ومع تزايد التوترات في القدس المحتلة، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة تشعر الإدارة الأميركية بأنّ افتتاح قنصليتها في القدس المحتلة بات ضرورة دبلوماسية، وليس مجرّد وعد أقدمت عليه، ذلك أنّ قدرتها على متابعة ما يجري في ظل هذه التوترات بشكلٍ مباشر أصبح ضرورياً ووجود قنصلية لها يمكنها أنّ تصبح على اتصال مباشر مع الأحداث وأطرافها الأساسية، خاصة مع الجانب الفلسطيني الذي يرفض بالمطلق التعامل مع السفير الأميركي في القدس المحتلة، مع التذكير بأنّ افتتاح القنصلية يعتبر الحد الأدنى في ظل الطلب الفلسطيني بإغلاق السفارة الأميركية في القدس وإعادتها إلى حيث كانت قبل صفقة ترامب إلى تل أبيب.

واقع الأمر أنّ إدارة بايدن وضعت نفسها في سياق هذا التعهّد لفتح سفارتها في القدس الشرقية، في موقع ابتزاز حكومة بينيت، ذلك أنها لم تحدد موعداً واضحاً أو سقفاً زمنياً لتنفيذ هذا التعهّد، ما فتح المجال واسعاً أمام ابتزاز الحكومة الإسرائيلية، مع أنّ ذلك أيضا مكّن من وضوح الخلافات بين مختلف وزراء الحكومة الإسرائيلية على هذا الملف خاصة بين رئيسها ووزير خارجيتها، هذا الأخير كان قد تعهّد لوزير الخارجية الأميركية بلينكن لتسهيل افتتاح القنصلية بعد تمرير الميزانية، لكن دوائر الخارجية الأميركية تشير الى أن لابيد خدع بلينكن بعدما تراجع عن تعهده هذا، وحسب هذه الدوائر فإن إدارة بايدن قد تقدم على افتتاح القنصلية من طرف واحد ودون اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، مع أنّ ذلك قد يكون بالغ الصعوبة من الناحية القانونية والعملية.

إنّ من شأن وجود قنصلية أميركية في القدس أنّ يُشكك بمقولة السيادة الإسرائيلية على القدس الموحّدة باعتبارها عاصمة للدولة العبرية، إضافة إلى أنّ وجود هذه القنصلية من وجهة نظر إسرائيلية قد يشكّل بداية لوجود عاصمة فلسطينية في القدس في سياق حل الدولتين الذي ترعاه أميركا وتعارضه إسرائيل، ثم إنّ القنصلية في هذه الحالة ستعمل وكأنها سفارة بكل وظائفها المتعارف عليها وبذلك وحسب إسرائيل، ستكون هناك سفارتان لأميركا في القدس المحتلة وهذا غير منطقي ولا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية.

وخارج هذا السياق نسبياً، فإن دول التطبيع العربي كلها، تعترف ضمناً بالقدس عاصمة لإسرائيل لأنّ اعتماد السفراء لدى إسرائيل يتم من قبل رئيس الدولة في مقر رؤساء إسرائيل الذي يقع في القدس المحتلة.