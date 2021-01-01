  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منخفض جوي الأربعاء و الحرارة 7 نهاية الأسبوع

الأحد 28 نوفمبر 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي الأربعاء و الحرارة 7 نهاية الأسبوع



غزة/ سما /

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل اضافي خلال اليومين القادمين، وتصبح الأجواء دافئة بشكل واضح خلال ساعات النهار في كافة المحافظات الفلسطينية، وذلك قبل الانخفاض الملموس لاحقا يوم الأربعاء.

وبحسب الراصد الجوي داوود الطروة، فإن المنطقة ستتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة خلال ساعات الفجر من يوم الأربعاء ، ويستمر حتى صباح الخميس، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتسود أجواء شتوية باردة.

وتسقط خلال نهار الأربعاء الأمطار على فترات فوق كافة المناطق، وتكون هذه الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وهبات نشطة من الرياح احيانا، وتصل الحرارة في المناطق الجبلية نهاية الأسبوع إلى 13 درجة مئوية نهارا و 7 درجات مئوية فقط خلال ساعات الليل.

الأكثر قراءة اليوم

بلدية خانيونس توضّح الإجراءات القانونية التي تعاملت بها مع المواطن سلامة

ميدل إيست آي: هل يؤدي حظر بريطانيا لحركة حماس إلى إيقاف العمل الخيري في غزة ؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غانتس: إسرائيل ستلتزم بما يقع على عاتقها تجاه غزة

رعب "أوميكرون".. لقاح فرنسي قد يكون الحل السحري

ينتشر بشكل أوسع بقدر 500 مرة.. الصحة: سنوصي بتشديد الإجراءات لمنع انتشار "اوميكرون"

الهندي: هناك محاولات لاخضاع غزة بـ"الانفراجة الكبرى"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : لا نعرف إذا وصل متحور "أوميكرون" لفلسطين

الصحة بغزة تعلن سلسلة إجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد

وفاة واحدة و239 إصابة جديدة بـ"كورونا" و179 حالة تعاف في فلسطين

الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم

هارتس

هآرتس: جريمة إسرائيلية جديدة بحق أطفال فلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية