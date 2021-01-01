منخفض جوي الأربعاء و الحرارة 7 نهاية الأسبوع

غزة/ سما /

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل اضافي خلال اليومين القادمين، وتصبح الأجواء دافئة بشكل واضح خلال ساعات النهار في كافة المحافظات الفلسطينية، وذلك قبل الانخفاض الملموس لاحقا يوم الأربعاء.

وبحسب الراصد الجوي داوود الطروة، فإن المنطقة ستتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة خلال ساعات الفجر من يوم الأربعاء ، ويستمر حتى صباح الخميس، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتسود أجواء شتوية باردة.

وتسقط خلال نهار الأربعاء الأمطار على فترات فوق كافة المناطق، وتكون هذه الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وهبات نشطة من الرياح احيانا، وتصل الحرارة في المناطق الجبلية نهاية الأسبوع إلى 13 درجة مئوية نهارا و 7 درجات مئوية فقط خلال ساعات الليل.