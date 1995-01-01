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مخطوطة لأينشتاين تباع بسعر خيالي

الأحد 28 نوفمبر 2021 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخطوطة لأينشتاين تباع بسعر خيالي



وكالات / سما /

بيعت مخطوطة نادرة تتضمن حسابات مبكرة أدت إلى نظرية النسبية العامة، لألبرت أينشتاين، مقابل ما يزيد عن 13 مليون دولار في مزاد في العاصمة الفرنسية، باريس يوم الثلاثاء، لتصبح أغلى مخطوطة للعالم الشهير.

وقد رفضت دار كريستيز للمزادات البريطانية الكشف عن الفائز بالمزايدة والمخطوطة المكوّنة من 54 صفحة.

وفي التّفاصيل، احتفظ المهندس السويسري الإيطالي ميشيل بيسو بهذه المخطوطة بعدما عمل على الحسابات مع أينشتاين في حالة لا تشوبها شائبة في منزله حتى وفاته في عام 1995.

وتعود صفحات العمل التحضيري التي ساعدت على اكتشاف نظرية أينشتاين الشهيرة، إلى عام 1915 ووصفت دار كريستيز الصفحات بأنها واحدة من أهم الوثائق العلمية  في القرن العشرين.

ويُشار إلى أنّ 26 صفحة من الصفحات مكتوبة بخط يد أينشتاين، و25 صفحة بخط بيسو، في حين أن ثلاث صفحات تحتوي على مدخلات من الاثنين وفقا للدار.

#أينشتاين

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