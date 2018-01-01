  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

سياسية نيوزيلندية تتوجه بدراجتها إلى المستشفى للولادة

الأحد 28 نوفمبر 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
سياسية نيوزيلندية تتوجه بدراجتها إلى المستشفى للولادة



وكالات / سما /

شهدت نيوزيلندا، التي تشتهر بساستها المتواضعين والعمليين، واقعة جديدة كان بطلها برلمانية من حزب الخضر في البلاد.

فقد فاجأت آلام المخاض البرلمانية، جولي آن جينتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، فقامت هي بالتوجه بدراجتها إلى المستشفى حيث وضعت طفلة.

وبعد ساعات، قالت جينتر في صفحتها على فيسبوك :" أخبار سعيدة.. ففي الساعة 3:04 صباحا استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا".

وأضافت جينتر: "لم تكن الانقباضات قوية عندما غادرت في الساعة 2 صباحا للذهاب إلى المستشفى، على الرغم من أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين وثلاث دقائق وبدأت تزيد بحلول الوقت الذي وصلت فيه بعد عشر دقائق".

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جينتر، المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل، والتي يتضمن ملفها الشخصي على فيسبوك عبارة "أحب دراجتي"، قد ذهبت أيضا بدراجة إلى المستشفى في عام 2018 لتضع مولودها الأول.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قد أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة، وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودا خلال وجودها في منصبها، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو، واصطحبت أرديرن معها طفلتها البالغة من العمر 3 أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة، حيث كانت لا تزال ترضعها.

#نيوزيلندا #الولادة #المستشفى

الأكثر قراءة اليوم

بلدية خانيونس توضّح الإجراءات القانونية التي تعاملت بها مع المواطن سلامة

ميدل إيست آي: هل يؤدي حظر بريطانيا لحركة حماس إلى إيقاف العمل الخيري في غزة ؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غانتس: إسرائيل ستلتزم بما يقع على عاتقها تجاه غزة

رعب "أوميكرون".. لقاح فرنسي قد يكون الحل السحري

ينتشر بشكل أوسع بقدر 500 مرة.. الصحة: سنوصي بتشديد الإجراءات لمنع انتشار "اوميكرون"

الهندي: هناك محاولات لاخضاع غزة بـ"الانفراجة الكبرى"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : لا نعرف إذا وصل متحور "أوميكرون" لفلسطين

الصحة بغزة تعلن سلسلة إجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد

وفاة واحدة و239 إصابة جديدة بـ"كورونا" و179 حالة تعاف في فلسطين

الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم

هارتس

هآرتس: جريمة إسرائيلية جديدة بحق أطفال فلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية