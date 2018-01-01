سياسية نيوزيلندية تتوجه بدراجتها إلى المستشفى للولادة

وكالات / سما /

شهدت نيوزيلندا، التي تشتهر بساستها المتواضعين والعمليين، واقعة جديدة كان بطلها برلمانية من حزب الخضر في البلاد.

فقد فاجأت آلام المخاض البرلمانية، جولي آن جينتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، فقامت هي بالتوجه بدراجتها إلى المستشفى حيث وضعت طفلة.

وبعد ساعات، قالت جينتر في صفحتها على فيسبوك :" أخبار سعيدة.. ففي الساعة 3:04 صباحا استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا".

وأضافت جينتر: "لم تكن الانقباضات قوية عندما غادرت في الساعة 2 صباحا للذهاب إلى المستشفى، على الرغم من أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين وثلاث دقائق وبدأت تزيد بحلول الوقت الذي وصلت فيه بعد عشر دقائق".

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جينتر، المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل، والتي يتضمن ملفها الشخصي على فيسبوك عبارة "أحب دراجتي"، قد ذهبت أيضا بدراجة إلى المستشفى في عام 2018 لتضع مولودها الأول.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قد أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة، وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودا خلال وجودها في منصبها، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو، واصطحبت أرديرن معها طفلتها البالغة من العمر 3 أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة، حيث كانت لا تزال ترضعها.