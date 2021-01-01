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الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية على اقتحام رئيس دولة الاحتلال للحرم الإبراهيمي ويعتقل مواطنا

الأحد 28 نوفمبر 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، على المشاركين في الوقفة التي نظمت، احتجاجا ورفضا للاقتحام المرتقب مساء اليوم لرئيس دولة الاحتلال اسحق هرتسوغ، وعشرات المستوطنين للحرم الإبراهيمي، بحجة اضاءة شمعدان عيد "الأنوار" اليهودي.

وذكرت مصادر اعلامية ، ان قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على عدد من المواطنين، واعتقلت المواطن رائد مرشد مسودة واستدعت 5 آخرين لمقابلة مخابراتها، أثناء مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها وزارة الأوقاف، بالتعاون مع لجنة اعمار الخليل، وتنظيم حركة "فتح"، على أبواب الحرم الابراهيمي، بسبب هذا الاقتحام.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات الرافضة لهذا الاقتحام، وللمخططات الاسرائيلية الهادفة للسيطرة عليه وتهويده.

وقال عضو اقليم حركة فتح/ وسط الخليل مهند الجعبري : ان قوات الاحتلال استدعته هو واربعة نشطاء من "حماة الحرم" لمقابلة مخابراتها في مستوطنة "عتصيون" شمال الخليل، في محاولة منها لإفشال أي محاولات فلسطينية للتصدي لهذا الاقتحام.

وأضاف الجعبري "أن هذا الاقتحام يمثل استفزازا واضحا لمشاعر المسلمين، ويؤكد ان دولة الاحتلال بكل مستوياتها تستند على مشروع استيطاني تسعى الى تحقيقه، ولو كان ذلك عبر خلق صراع ديني".

يذكر أن قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها الأمنية في البلدة القديمة من الخليل، ونشرت عددا كبيرا من الحواجز، وأخضعت المواطنين للتفتيش الجسدي لإعاقتهم، ومنعتهم من التوجه للحرم.

#الاحتلال #الحرم الإبراهيمي #وقفة احتجاجية

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