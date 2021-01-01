افتتاح معرض الكتاب الثامن عشر في قلقيلية

قلقيلية / سما /

افتتح محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم الأحد، معرض الكتاب السنوي الثامن عشر بعنوان "المعرفة بوابة المستقبل"، الذي نظمته بلدية قلقيلية بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم، في مقر مكتبة البلدية.

وأكد رواجبة أهمية الكتاب والعلم والمعرفة في حياة الشعب الفلسطيني الذي يناضل من اجل حقوقه المشروعة، داعيا المواطنين إلى زيارة المعرض لما يشكله من اهمية تعزز قيمة الكتاب.

بدوره، قال رئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري، إن المعرض يأتي ضمن جهود البلدية الرامية إلى تعزيز الثقافة والمعرفة لدى المواطنين.

وثمن مدير التربية أمين عواد، جهود القائمين على المعرض، مشيرا إلى أن الكتاب والثقافة لا يتجزأان من حياة المواطن الفلسطيني، وهما حجر الزاوية في الصراع مع الاحتلال.

وقالت مديرة مكتبة قلقيلية لينا شاور لـ"وفا"، إن المعرض جاء تأكيدا على أهمية القراءة والبحث، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحاضر، وعزوف الكثير عن القراءة.

وبينت أنه رغم توفر الكتب عبر المواقع الالكترونية المختلفة الا أن هناك حاجة للحصول على الكتب والأبحاث بشكل يدوي، ومن الأهمية تنظيم هذه المعارض لتكون الباب الرئيسي للمعرفة ولمستقبل أفضل لأبنائنا، حيث يوفر المعرض الكتب والابحاث المختلفة، بلا قيود ولا شروط.