اتفاق بتحديد سقف اعقاله.. الأسير الأشقر يعلّق إضرابه

رام الله / سما /

أعلن “مكتب إعلام الأسرى” اليوم الأحد، أنّ الأسير لؤي ساطي الأشقر من بلدة صيدا شمال طولكرم علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والمستمر منذ 49 يومًا، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وبحسب “إعلام الأسرى” فإن الأشقر أوقف إضرابه بعد اتفاق مع الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري على أن يتم تمديده 6 أشهر أخرى بعد انتهاء أمر الاعتقال الإداري الحالي.

وكان الأسير عانى خلال الإضراب من عمليات تنكيل ممنهجة بحقّه، لاسيما فيما يتعلق بنقله إلى زنازين معتقل “الجملة” للضغط عليه، وهو يعتبر من أسوأ المعتقلات.

والأسير الأشقر معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأصدر الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقّه لمدة ستة أشهر جرى تثبيتها لاحقًا، وكان أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات، كما وتعرض لتحقيق عسكري قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى، وهو متزوج وأب لثمانية من الأبناء، وشقيق الشهيد الأسير محمد الأشقر الذي ارتقى شهيدًا في سجن “النقب” عام 2007.