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الصحة بغزة تعلن سلسلة إجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد

الأحد 28 نوفمبر 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن سلسلة إجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن سلسلة إجراءات لمواجهة متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا.

وقال مدير الطب الوقائي بالوزارة مجدي ضهير خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم تشديد الاجراءات عبر المعابر وخاصة العائدين من الدول المصنفة بالحمراء وعددهم ٨ دول من قارة إفريقيا.

وذكر ضهير، أن وزارة الصحة ستعمل على تعظيم جهوزيتها داخل مؤسساتها لمواجهة أي طارئ، وتوفير عدد كافِ من الأسًرة والطواقم الطبية ورفع إمكانيات التشخيص.

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ من غدٍ الاثنين حملة مكثفة لتوسيع دائرة المستهدفين من تلقي اللقاحات لتشمل الأعمار من 12 إلى 15 عاما.

وأكد ضهير، أن ظهور السلالة الجديدة يؤكد أن جائحة كورونا لم تنته بعد، وهي بحاجة لمزيد من الدراسات والوقت لمعرفة تأثير وفعالية اللقاحات عليها.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية صنفت السلالة الجديدة بأنها تثير القلق وتتميز بسرعة الانتشار، مضيفا: "نحن في غزة لسنا ببعيد عن متحور "أوميكرون" الجديد، ويجب الاستمرار بإجراءات مكافحة الجائحة".

وبين ضهير، أن هناك تخوفات كبيرة من العالم ومحيط قطاع غزة من متحور كورونا الجديد، لافتا إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حرجة في ظل انتشار السلالة الجديد.

وشدد على ضرورة استكمال المواطنين تلقي عدد الجرعات المطلوبة للقاحات فيروس كورونا مع عدم إغفال الاستمرار بإجراءات السلامة والوقاية.

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