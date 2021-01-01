وفاة واحدة و239 إصابة جديدة بـ"كورونا" و179 حالة تعاف في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة، و239 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و179 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في مدينة نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 31، جنين 22، أريحا والأغوار 5، الخليل 49، طولكرم 8، طوباس 3، نابلس 18، رام الله والبيرة 30، ضواحي القدس 2، سلفيت 1، قطاع غزة 70".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 14، جنين 2، أريحا والأغوار 3، الخليل 42، طولكرم 2، طوباس 5، نابلس 4، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 2، سلفيت 2، قطاع غزة 90".

وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 69 مصابا، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.