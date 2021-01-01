"فايزر" تعد بتوفير لقاح ضد المتحور "أوميكرون" خلال 100 يوم

وكالات

أثارت السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" مخاوف عالمية بشأن الفعالية الوقائية للقاح كورونا الموجود حاليا.

وكشف موقع "ميديكال نيوز"، أن شركات الأدوية الكبرى بدأت في سباق اللقاحات ضد سلالة كورونا المتحورة الجديدة، حيث تتوقع شركة فايزر "Pfizer" إنتاج لقاح جديد خلال 100 يوم.

وفي 26 نوفمبر، أطلقت منظمة الصحة العالمية على متغير فيروس كورونا الجديد B.1.1.529 أو أوميكرون "Omicron" وأدرجته رسميا على أنه متغير جديد لفيروس كورونا "يحتاج إلى الاهتمام".

وأكدت على أنه بناءً على أبحاث العلماء حول التسلسل الجيني للسلالة الجديدة، "سوف يستغرق الأمر عدة أسابيع لفهم تأثير هذا البديل على أي لقاحات قيد التطوير".

وأظهرت الدراسات الأولية أن سلالة "الأوميكرون" تزيد من خطر إعادة إصابة جسم الإنسان بالفيروس.

ويشعر العالم بالقلق بشكل عام من أن السلالة الطافرة قد تتسبب في موجة جديدة من الأوبئة الشرسة بعد سلالة دلتا، ما سيؤثر على فعالية لقاح كورونا.

وانطلاقًا من المعلومات العامة، فإن شركة فايزر Pfizer / BioNtech و موديرنا Moderna وجونسون Johnson & Johnson واسترازينيكا AstraZeneca ونوفافاكس Novavax وما إلى ذلك هي حاليًا في طليعة أبحاث وتطوير لقاح كورونا، وقد حققت تطعيمًا تجاريًا في بلدان مختلفة.

وفيما يتعلق بمتغير "omicron"، صرح مصنعو لقاح كورونا المذكورين أعلاه، أنهم يدرسون تأثير سلالة الفيروس على اللقاح ، وبدأت بعض الشركات المصنعة في الاستجابة.

وارتفعت مخزونات اللقاحات الأمريكية بشكل حاد، كما ارتفعت أسعار لقاح موديرنا Moderna بأكثر من 20%، وارتفعت لقاحات فايزر Pfizer بأكثر من 6%، كما ارتفع لقاح نوفافاكس Novavax بنحو 9%.

فايزر: يمكن تطوير وإنتاج لقاحات ضد المتغيرات في غضون 100 يوم

وذكرت شركة فايزر BioNtech و Pfizer أنهما قد شرعا في تقييم فعالية لقاح mRNA COVID-19 على متغير omicron، وستصدر آخر نتيجتين في غضون أسبوع.

وأضافت شركة فايزر "كما هو الحال دائمًا، سنواصل اتباع العلم بينما نبحث عن أفضل طريقة لحماية الناس من فيروس كورونا الجديد"، مشيرة أنه إذا كان هناك متغير يهرب من فعالية اللقاح.

وتتوقع الشركتان أن تكونا قادرتين على تطوير وإنتاج لقاح ضد الفيروس في حوالي 100 يوم، "حيث يتم انتاج لقاحات متغيرة محددة ، ولكنها تحتاج إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت "حتى الآن، تُظهر البيانات أن السلالات المتحولة الحالية لم تفلت من الحماية التي يوفرها لقاحنا، ولقد أنشأنا تقنية يمكنها تطوير لقاح جديد عند الحاجة في غضون 100 يوم ".

وأشار الموقع الى أن المتغير المكتشف حديثًا يختلف اختلافًا كبيرًا عن المتغير الذي تم ملاحظته سابقًا لأنه يحتوي على طفرات إضافية في بروتين سبايك.

ومن المتوقع أن تتوفر المزيد من البيانات من الاختبارات المعملية في غضون أسبوعين على أبعد تقدير، وستوفر هذه البيانات مزيدًا من المعلومات حول السلالة المتغيرة وما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات على اللقاحات الحالية.