"كشف جديد".. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين (29 نوفمبر).

وأوضحت أن السفر سيكون للحافلة العاشرة، والمتأخرين من كشف المسافرين السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (2021/40).

وطالبت المسافرين التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأوضحت أن إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الإثنين 11/29: فحص الحافلتين (3+4).

- الثلاثاء 11/30: فحص الحافلتين (5+6).

- الأربعاء 12/1: فحص الحافلتين (7+8).

- الخميس 12/2: فحص الحافلتين (9+10).

الكشف الجديد رقم (2021/40)