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مناشدة عاجلة الي وزير الشؤون المدنية "حسين الشيخ"

الأحد 28 نوفمبر 2021 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مناشدة عاجلة الي وزير الشؤون المدنية "حسين الشيخ"



غزة / سما /

ناشدت المواطنة ديما البحيصي من غزة الوزير حسين الشيخ الحصول علة هوية من أجل تسهيل دخولها وخروجها من القطاع .

واليكم نص المناشدة كما وصلت وكالة سما الأخبارية

أنا المواطنة ديما محمد إبراهيم البحيصي مقيمة في قطاع غزة منذ عام 2005 ، ولا أحمل هوية فلسطينية ، والتي من شأنها تسهيل شؤوني وأموري الحياتية كالعلاج والتعليم والسفر وغيرها. مع العلم بأنني بسبب عدم حصولي على الهوية انفصلت عن زوجي لوجوده في دولة أخرى ولا أستطيع الخروج من القطاع والوصول إليه ولدي من الأبناء ولد وبنت. كما أنني أعيش مع والدتي المريضة والتي تبلغ من العمر 73 عاماً وتحتاج إلى رعاية خاصة ، علماً بأن لي أخوة اثنان يقيمان خارج القطاع ولا يستطيعون الدخول إلى القطاع بسبب عدم حصولهم على الهوية الفلسطينية ، كما أننا لم نلتق بهم منذ أكثر من 20 عام . كما أن والدي توفى في قطاع غزة قبل 4 سنوات ولم يحضر أي أحد من أخوتي وأهلي لرؤيته بسبب عدم وجود الهوية الفلسطينية. معالي الوزير : إن إنجازكم الواضح مؤخراً في هذا الملف مشكور، وجهودكم في هذه المشكلة مباركة ، لذا أرجو من معاليكم أن تساعدني في إدارج عائلتي ضمن كشوفات لم الشمل في أقرب وقت للحصول على الهوية الفلسطينية. ولكم كل الاحترام والتقدير مقدمه لكم 

المواطنة / ديمه محمد إبراهيم البحيصي وأسرتي مكونة من : المواطنة / زهر عيد عيسى راغب ( أم ) المواطن / حسام محمد إبراهيم البحيصي ( أخ ) المواطن / إبراهيم محمد إبراهيم البحيصي ( أخ ) المواطن / علا محمد إبراهيم البحيصي ( أخت ) المواطنة / زينب محمد إبراهيم البحيصي ( أخت ) للتواصل : 0566000900

#مناشدة

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