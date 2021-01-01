الصحة بغزة: 70 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، دون تسجيل وفيات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 332 فحصًا مخبريًا. وذكرت أنه تم تسجيل 90 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 183990، بينهم 1342 حالة نشطة و186975 حالة تعافٍ و1643 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 50، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما تلقى اللقاح 503632.