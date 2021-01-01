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المنسق الإسرائيلي: الدخول لداخل الخط الأخضر ممنوع لغير المطعمين من غزة والضفة

الأحد 28 نوفمبر 2021 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنسق الإسرائيلي: الدخول لداخل الخط الأخضر ممنوع لغير المطعمين من غزة والضفة



القدس المحتلة / سما /

أعلنت سلطات الاحتلال أنه واعتبارًا من يوم الثلاثاء [30 تشرين ثان/ نوفمبر] لن يسمح بدخول الفلسطينيين لداخل الخط الأخضر، من معابر الضفة وقطاع غزة للأشخاص الذين لا يستوفون تعليمات العلامة الخضراء باستثناء الحالات الإنسانية، نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا، وتجنبًا لانتشار المتحور الجديد.

ووفق ما نشره “المنسّق” الإسرائيلي، يمكن دخول الفلسطينيين الذين تلقوا الجرعة الثالثة أو أي جرعة تطعيم خلال الأشهر الستة الماضية أو تلقوا جرعة واحدة وتعافوا من كورونا خلال الأشهر الستة الماضية.

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