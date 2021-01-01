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الأوقاف توزع 400 دولار على 83 أسرة متضررة من العدوان الأخير

الأحد 28 نوفمبر 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف توزع 400 دولار على 83 أسرة متضررة من العدوان الأخير



غزة/ سما /

وزعت لجنة زكاة الدرج التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مساعدات مالية على أسر متضررة من العدوان الأخير على قطاع غزة بتمويل من جمعية قوافل للإغاثة والتنمية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للزكاة أسامة اسليم، إنه تم توزيع 33200 دولار على 83 أسرة متضررة من العدوان بواقع 400 دولار لكل أسرة.

وأضاف سليم، أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارته ولجان الزكاة المنتشرة في قطاع غزة مع المؤسسات الدولية المانحة، للتخفيف من الأزمات الخانقة التي تعيشها الأسر الفقيرة والمتضررة.

وأِشاد بدور جمعية قوافل ووقوفها جنباً إلي جنب في خدمة أبناء شعبنا وتلبية احتياجات الأسر المعوزة والمتعففة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها هذه الأسر.

#وزارة الأوقاف #غزة

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