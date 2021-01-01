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الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم

الأحد 28 نوفمبر 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم



رام الله / سما /

أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد 28/11/20241، مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً.

وتبدأ مدة تمديد الطوارئ اعتباراً من اليوم الأحد، الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

وتعقد لجنة الوبائيات في الضفة اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً هاماً لبحث الحالة الوبائية والتطعيمات، والمتحور الجديد للفيروس "أوميكرون" والتوصيات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، حسب توصيات وتعليمات منظمة الصحة العالمية .

كما ستعقد وزارة الصحة بغزة، مؤتمراً صحفياً مهماً حول آخر تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة دعت ،أمس السبت، جمهور المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات، وضرورة تعقيم الأيدي، وعدم المصافحة، وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

#الرئيس عباس

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