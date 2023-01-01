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جوارديولا يُقدم وعداً مثيراً لنادي مانشستر سيتي

الأحد 28 نوفمبر 2021 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يُقدم وعداً مثيراً لنادي مانشستر سيتي



وكالات / سما /

تحدث المدرب الكاتالوني بيب جوارديولا عن مستقبله مع نادي مانشستر سيتي، وخصوصاً وأنه عقده ينتهي في يونيو 2023، ولم يتم تمديده أو النقاش بشكلٍ جدي حول استمراره لسنوات أطول.

فاز المدرب الإسباني بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي في 5 سنوات مع السيتي، وعلى الرغم من أن بيب لم يخفي رغبته في خوض تجربة مختلفة في المستقبل لكنه كان واضحاً في أنه لن يدرب أي نادي إنجليزي آخر.

قال مدرب برشلونة و بايرن ميونخ السابق : “لقد قلت مرات عديدة أنه عندما من مهمتي هنا، فقد أكون مهتماً بتدريب المنتخبات وخوض تجربة التدريب في بطولات مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم، ولكن هذا لن يكون سهلاً لأنه هناك عدد قليل من الوظائف”.

استطرد في تصريحاته: “إذا عدت للتدريب في إنجلترا بعد أن أنهي مهمتي هنا، فسأظل دائماً أختار المان سيتي، إذا كانوا يريدونني وقتها..لا أعتقد أنني سأدرب فريقاً آخر في إنجلترا..أنا هنا جزء من النادي”.

ورغم اعترافه برغبته في قيادة أحد المنتخبات في بطولة دولية كبرى، إلا أنه أوضح أن منصب جاريث ساوثجيت كمدير فني لمنتخب إنجلترا ليس شيئاً يتطلع له :” لقد قام ساوثجيت بعمل رائع مع إنجلترا عندما وصل إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية وكذلك نصف نهائي كأس العالم، وأعتقد أنه سيمدد عقده لسنوات أخرى إذا كان سعيداً بذلك”.

#مانشستر سيتي #جوارديولا

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