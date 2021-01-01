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اتحاد موظفي "أونروا" : إضراب تحذيري غدًا وآخر مفتوح الخميس

الأحد 28 نوفمبر 2021 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد موظفي "أونروا" : إضراب تحذيري غدًا وآخر مفتوح الخميس



غزة/ سما /

أعلن الاتحاد العام لموظفي وكالة الغوث "أونروا" عن إضراب تحذيري شامل غدًا الاثنين في كافة مرافق ومؤسسات الوكالة، وذلك بعد انتهاء مدة نزاع العمل، وردًا على تعنت إدارة الأونروا في الاستجابة لمطالب العاملين.

وقال رئيس اتحاد موظفي أونروا في غزة أمير المسحال إن جميع مؤسسات عمل الوكالة في مناطق عمليات الخمس ستغلق غدًا بلا استثناء ليوم واحد كإجراء تحذيري، وفي حال عدم استجابة إدارة الأونروا للمطالب سنشرع بإضراب مفتوح وشامل بدءًا من الخميس المقبل.

وتتمثل مطالب العاملين بوكالة الغوث بـإلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب، وعدم تأخير رواتب شهري، نوفمبر وديسمبر عن موعدها وصرف العلاوة السنوية قبل نهاية العام الحالي، وتثبيت كافة العاملين على نظام المياومة أو العقود المؤقتة، ووقف إلغاء الوظائف.

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