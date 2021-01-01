مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية في باحاته.

يشار إلى أن عشرات المستوطنين أدوا يوم أمس السبت طقوسا تلمودية بساحة الإمام الغزالي أمام باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى، وقاموا باستفزاز المواطنين.

وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء على بعضهم.