100 ضحية منذ مطلع العام : قتيل بإطلاق نار في يركا

القدس المحتلة / سما /

قتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة يركا في الداخل المحتل، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 9:57 حول شخص فاقد للوعي في محل تجاري بيركا، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تُعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي استفحالا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 100 قتيل بينهم 15 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.