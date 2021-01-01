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السعودية تقرر تعليق الرحلات الجوية مع 7 دول على خلفية انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"

الأحد 28 نوفمبر 2021 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تقرر تعليق الرحلات الجوية مع 7 دول على خلفية انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"



وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر والمغادرة إليها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا..وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا(أوميكرون) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى..فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر) والمغادرة إليها".

ولفت المصدر المسؤول إلى أنه تم تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوما في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأكد على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة (5) أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

وشددت الوزارة على أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادما من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقا، أو مر بها بعد تاريخ 1 نوفمبر 2021، أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس، قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.

وفرضت العديد من الدول حظرا على الرحلات القادمة من دول إفريقية ومن جنوب إفريقا على خلفية انتشار والمخاوف من خطورة المتحور الجديد "أوميكرون".

المصدر: واس

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