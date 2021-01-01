رام الله / سما /

تصدر استقبال الرئيس محمود عباس، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد.

كما تناولت الصحف الثلاث آخر التطورات المتعلقة بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس "كورونا"، وايعاز وزارة الصحة بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود لمواجهته.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

الرئيس يستقبل وزير الخارجية الأردني ممثلاً عن الملك عبد الله الثاني

الصفدي: الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر وحل القضية الفلسطينية أساس الاستقرار في المنطقة

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وخطوات نضالية آخذة بالاتساع لوقف جريمة نقل المرضى عبر "البوسطة"

"الأوقاف" تحذر من اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي اليوم

موكب حارس الأراضي المقدسة يصل إلى بيت لحم

افتتاح فعاليات شارع الشيخ جراح الثقافي في القدس

الشخرة: سنوعز بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود لمواجهة "أوميكرون"

المتحورة "أوميكرون" تظهر في أوروبا وإسرائيل ودول عدة توقف رحلاتها مع دول إفريقية

بيروت: "كورونا" في تصاعد والدولار يحلق عالياً والمواطن ينازع في سبيل رغيف الخبز

"الأيام":

- الرئيس يستقبل الصفدي: بحث وضع رؤية مشتركة واضحة لمواجهة التحديد

- قلق متزايد في أوروبا بعد تسجيل إصابات "أوميكرون"

- الوباء: ثلاث وفيات و125 إصابة جديدة

- "الوبائيات" تبحث اليوم متحور "أوميكرون"

- إسرائيل: إصابة واحدة بالمتحور الجديد و7 أخرى مشتبه بها تحت الفحص

- الاحتلال يخطر بهدم بناية سكنية في سلوان

- إصابة شابين خلال مواجهات في كفر قدوم

- مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية عند باب الأسباط

- الأردن: رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى

- هرتسوغ يقتحم الخليل اليوم للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي

* "القدس":

- الصفدي: حل القضية الفلسطينية أساسي لاستقرار المنطقة

- "الصحة" تعتزم تشديد الاجراءات على المعابر لمواجهة متحور "كورونا" الجديد والخطير

- إصابات في بلدة كفر قدوم واقتحام تقوع

- مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية أمام باب الأسباط

- 3 وفيات في غزة و125 إصابة جديدة بالفيروس

- الإعلان عن إطلاق الاحتفالات بالأعياد المجيدة

- التحذير من اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي اليوم