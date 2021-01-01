هآرتس: إسرائيل تمنع طالبتين ألمانيتين من دخول البلاد لإخفاء نيتهن زيارة رام الله

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية منعت طالبتين ألمانيتين من دخول إسرائيل لإخفاء نيتهن زيارة جامعة بيرزيت في رام الله.

وبحسب الصحيفة، فإن إحداهن طالبة دكتوراة، والأخرى طالبة دراسات عليا في جامعة سيغان بألمانيا، مشيرةً إلى أنه تم منعهن من دخول إسرائيل الليلة الماضية وتم اعتقالهن في مطار اللد “بن غوريون” قبل أن يتم ترحيلهن لبلادهن.

وقالت سارة رولر طالبة الدكتوراة، لصحيفة هآرتس، إنها لم تخبر عن نيتها التوجه إلى بيرزيت حيث درست هناك سابقًا، لأنها كانت تعلم أن ذلك قد يؤخر دخولها إلى البلاد، وبدلًا من ذلك قالت فقط إنها تنوي لقاء معارفها في القدس وتل أبيب.

وبينت أنه خلال استجوابها تم توجيه أسئلة لها عن مواقفها السياسية، ووجهت لها اتهامات بأنها تنوي المشاركة في مظاهرات ضد الاحتلال، ولكنها نفت ذلك.

وقالت سلطة الهجرة والسكان الإسرائيلية، إن الطالبتين أثارتا مخاف مفتشي الحدود حول سبب وصولهن إلى إسرائيل، وأنه في حال أردن العودة في المستقبل عليهن ترتيب وصولهن مع السفارة الإسرائيلية في ألمانيا.

القدس