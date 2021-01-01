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يديعوت: موقع خاص بالجنود الإسرائيليين عرضة للاختراق الإلكتروني

الأحد 28 نوفمبر 2021 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: موقع خاص بالجنود الإسرائيليين عرضة للاختراق الإلكتروني



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، أن موقعًا إلكترونيًا خاصًا بمعلومات عن الجنود الإسرائيليين الذين أنهوا خدماتهم العسكرية، عرضة للاختراق من قبل مجموعات الهاكرز التي دأبت مؤخرًا على اختراق العديد من المواقع والشبكات الإسرائيلية.

ووفقًا للصحيفة، فإن الموقع يهدف إلى تزويد الجنود الإسرائيليين بوثائق حول خدمتهم العسكرية من خلال الخدمة الرقمية، وتبين من خلال فحص بسيط أنه يمكن اختراقه والحصول على أي معلومات حول الجنود.

ويدير الموقع قسم شؤون الموظفين في الجيش الإسرائيلي، ومن خلال تجربة بسيطة من أجل إصدار معلومات تعريفية ذات صلة بأي جندي، فإنه تم تبسيط الإجراءات المتبعة ما يدفع بأي شخص الحصول على معلومات عن أي جندي وليس فقط الشخص المستهدف نفسه.

وأشارت إلى أن كل ما يتطلبه الموقع للوصول إلى معلومات حساسة، هو كتابة رقم هوية الجندي، أو رقمه العسكري السابق وحتى من خلال رخصة القيادة، وهو أمر يمكن الحصول عليه أيضًا بسهولة من خلال الاتصال بأي مزود خدمة مثل صناديق المرضى، وبعد إدخال تلك المعلومات سيقدم الموقع بسرعة شهادة الخدمة العسكرية أو أي معلومات أخرى ومنها حساسة بشكل خاص، والحصول على بيانات تشخيصية خلال فترة تجنيده، وأنه يتم إرسال نسخة من أي معلومات مطلوبة عبر أي إيميل يتم تحديده.

وقالت الصحيفة، إن من المفترض أن يتم تخزين هذه المستندات بشكل سري وليس ضمن نطاق الكتروني سهل الاختراق والحصول على المعلومات، مشيرةً إلى تزايد الاختراقات الالكترونية وعواقبها المدمرة ومحاولة استغلالها من “عناصر معادية”.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الموقع يهدف إلى تقديم شهادات غير سرية للجنود عن مسار خدمتهم، وأنه سيتم فحص إمكانية تغيير الإجراءات المتبعة.

القدس

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