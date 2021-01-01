رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية إجراء الانتخابات المحلية وتعزيز دور ومشاركة الشباب

غزة / سما /

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج أهمية تعزيز دور الشباب في عملية اتخاذ القرار وإجراء الانتخابات المحلية للبلديات بما يحقق مشاركة أوسع لكافة فئات وشرائح المجتمع ويساهم في توسيع مشاركة الشباب في الأطر والمجالس المحلية ولجان الأحياء.

جاء ذلك في مداخلة لرئيس البلدية خلال مشاركته في قمة الشباب 2021، والتي عقدها المنتدى الاجتماعي التنموي، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان " بعنوان " حوار أكثر، مستقبل أفضل " في المركز العربي الثقافي الاجتماعي الأرثوذكسي غرب المدينة بمشاركة ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، والبلديات، ومؤسسات حقوقية، وأطر ومؤسسات شبابية، ونشطاء، ولفيف من المواطنين.

ودعا رئيس البلدية كافة الأطر الشبابية للمشاركة والضغط من أجل إجراء الانتخابات البلدية، مؤكداً أنه يضم صوته لصوت الشباب بضرورة إجراء الانتخابات بشكل عاجل لتحقيق وتعزيز دور المجتمع في اختيار ممثليه في المجالس البلدية ولجان الأحياء، وتحقيق دور أكبر وأوسع للشباب للمشاركة في عمل مؤسسات الحكم المحلي.

وأضاف أن المجلس البلدي الحالي منذ تسلمه لمهامه تبني قضايا الشباب وحرص على فتح أبواب البلدية أمام الشباب والمرأة ومختلف الفئات إيماناً بدور الشباب والمرأة في صناعة التغيير وتحسين واقع مؤسسات الحكم المحلي وتعزيز المساءلة المجتمعية والشفافية في عمل البلديات.

مجلس شبابي وأكد د. السراج تأييده لتشكيل مجلس شبابي يعمل كاستشاري للمجلس البلدي ويؤخذ بتوصياته من قبل المجلس البلدي ويتم تطبيقها لتعزيز دور الشباب في عملية اتخاذ القرار، مؤكداً أن أبواب البلدية مفتوحة أمام الشباب لتشكيل مجلس شبابي فاعل يساهم في تعزيز دور الشباب في البلدية.

وبخصوص تطوير لجان الأحياء وتوسيع تمثيلها للمواطنين، أكد رئيس البلدية أن المجالس مفتوحة أمام جميع فئات المجتمع للمشاركة فيها، موضحاً أن ممثلين من فصائل سياسية شاركوا في لجان الأحياء إضافة إلى دمج المرأة في معظم اللجان المحلية.

وفيما يتعلق بالمساءلة المجتمعية؛ أوضح رئيس البلدية وجود مساءلة مجتمعية تحتاج لتطوير وتفعيل أكثر، مؤكداً أنه شارك منذ تسلمه لمهامه قبل نحو عامين في أكثر من 12 جلسة مساءلة مجتمعية نظمتها أطر ومؤسسات شبابية ومؤسسات حقوقية ورسمية.

وعن دور البلدية في دمج ذوي الإعاقة، أكد رئيس البلدية أن البلدية تحرص دائماً على موائمة المباني لاسيما المباني العامة ، وكذلك في منطقة الواجهة البحرية، مؤكداً أن البلدية تفتح أبوابها أمام ذوي الإعاقة وتحرص على دمجهم في فرص العمل المتاحة في البلدية.