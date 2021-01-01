أبرز عناوين المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الأحد

القدس المحتلة/سما/

المتحور الجنوب إفريقي الجديد “أوميكرون” الخبر الأول والأخير في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الأحد.

هآرتس:

قرارات كبنيت الكورونا، حجر صحي ثلاثة أيام للحاصلين على اللقاح المضاد للكورونا العائدين من الخارج، وعودة متابعة جهاز الشاباك.

شركات الأدوية تعمل على تطوير أدوية ضد المتحور الجنوب إفريقي الجديد “أـوميكرون”.

الشرطة العسكرية تحقق مع جنود اعتدوا على فلسطيني وإسرائيلي في الضفة الغربية وتركوهم مكبلين.

النمسا تمنع دخول الإسرائيليين على خلفية ظهور إصابات بالمتحور الجنوب إفريقي الحديد “أومكيرون”.

من الأموال الليبية المحتجزة: عائلات القتلى في عملية ميونخ يطلبون تعويض بقيمة (110) مليون يورو من الأمم المتحدة.

يديعوت أحرنوت:

قرارات كبنيت الكورونا: حجر صحي للعائدين من الخارج، إغلاق الأجواء أمام الأجانب، والتشديد على الشارة الخضراء.

المتهم بالتجسس الذي عمل في منزل وزير الحرب حنتس، كان مستعداً لبيع أسرار ب (7000) دولار للإيرانيين.

وزير الثقافة ضد فرض قيود على الاحتفالات في عيد حونوكا.

الجريمة في “إسرائيل”: “الخارجون عن القانون في النقب بعاقبون أكثر، وغير مردوعين”.

واللــلا نيــوز:

لكبح انتشار “أوميكرون”: إغلاق الأجواء للأجانب، والحجر الصحي للعائدين من الخارج.

بعد مهاجمة رجال الشرطة، المئات يتظاهرون في مطعم “العجوز والبحر” في يافا ضد إغلاقه.

ظهور حالات إصابة بفيروس “أوميكرون” في أروروبا، والبدء بفرض قيود.

أزمة المياه في إيران: مواجهات مع المزارعين في أصفهان.

القنــاة 12:

لمواجهة فيروس”أوميكرون”: حجر صحي للعائدين من الخارج، وعودة متابعة جهاز الشاباك.

إسرائيلية اعتقلت في بلاروسيا وبحوتها مخدر “الكنابس” برخصة.

المتحور الجنوب إفريقي الجديد “أوميكرون” يثير الرعب في العالم.

معاريف:

كبنيت الكورونا قرر منع دخول الأجانب من كل دول العالم، والقرار بعودة متابعات جهاز الشاباك.

شكوك بوزارة الصحة الإسرائيلية بإصابة ثلاثة إسرائيليين بالمتحور الجديد دون عودتهم من الخارج.

وزيرة الداخلية شكيد ستطرح مشروع قانون لتقليص مدة التوقيت الشتوي بثلاثة أسابيع.

بعد قرار إغلاقه: مئات شاركوا في التظاهرة ضد إغلاق مطعم “البحر والعجوز” في يافا.

مقرب من إدارة بايدن:” على العكس من حكومة نتنياهو، تجري محادثات مع حكومة بنت حول المشروع النووي الإيراني”.

إسرائـــيل اليـــوم:

لمواجهة فيروس “أوميكرون” : إغلاق الأجواء، حجر صحي للعائدين من الخارج وعودة متابعة الشاباك.

تحليل: تشاؤم قبيل عودة المفاوضات النووية مع إيران يوم الاثنين القادم.

خريطة التهديدات: على الرغم من أن حماس ليس لديها القدرة على إحداث ضرر ل “إسرائيل”مثل الأعداء الآخرين، إلا أنها تعمل بشكل منهجي على تطوير قدراته، وتشغل “إسرائيل” بشكل متكرر.

أسعار النفط تتراجع عالمياً، وأسعار المحروقات في السوق الإسرائيلية ستتراجع.

الجيش الإسرائيلي يدخل على خطة مواجهة فيروس “أوميكرون”.