ليفربول يسجق ساوثامبتون برباعية نظيفة... فيديو

لندن/سما/

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في اكتساح منافسه ساوثامبتون برباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الـ"بريميرليغ".

وأحرز أهداف الفريق الإنجليزي، ديوغو غوتا هدفين، وكل من تياغو ألكانتارا وفان دايك هدف، في وقت قام نجم المنتخب المصري محمد صلاح، بصناعة الهدف الثاني لغوتا، في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد"، مساء اليوم السبت.

وبهذه النتيجة بات ليفربول في المركز الثاني، مؤقتًا، برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة عن متصدر الدوري الإنجليزي، حاليًا، تشيلسي.

ويدخل الفريق الإنجليزي قمة وديربي "الميرسيسايد"، الأربعاء المقبل، بمواجهة غريمه التقليدي، إيفرتون.

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