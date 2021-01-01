مصرع شاب في حادث سير بصور باهر في القدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

لقي الشاب حسن عبد الله العباسي (18 عاما) من بلدة سلوان مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق على الشارع الأميركي بصور باهر في القدس، مساء السبت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة ودراجة نارية، ما أسفر عن مصرع سائق الأخيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 18:48 حول حادث بين سيارة ودراجة نارية على الشارع الأميركي باتجاه صور باهر بالقدس، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاة سائق الدراجة النارية متأثرا بجروحه".

كما قدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لثلاثة مصابين وصفت حالتهم بالطفيفة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.