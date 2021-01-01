"إسرائيل" تمنع دخول الأجانب من جميع الدول بسبب سلالة "أوميكرون"

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء السبت، أنه سيحظر دخول جميع الأجانب إلى إسرائيل في إجراء احترازي على خلفية مخاوف من انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا.



وقال بينيت، في بيان، إن الحظر يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد إلى الاثنين وسيستمر 14 يوما بانتظار موافقة الحكومة على تمديده.

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء الخاص بمكافحة الجائحة صوت كذلك لصالح المصادقة على استخدام أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة لجهاز "الشباك" للأمن الداخلي لتتبع الاتصالات من أجل الحد من انتشار المتغير.

وقد تم استخدام الإجراء المثير للجدل آخر مرة خلال موجات انتشار الفيروس الأولى في إسرائيل ولم توافق على استغلالها حكومة بينيت قبل قرار السبت.

وتعد "اسرائيل" أول دولة تغلق حدودها تماما بسبب سلالة "أوميكرون" التي تعتبر أكثر عدوى من سابقاتها، وقد سجلت حتى الآن إصابة واحدة من هذه النسخة إضافة إلى سبع حالات أخرى مشتبه بها.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة قادرة على مقاومة اللقاحات.