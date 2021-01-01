الطقس: أجواء معتدلة الى حارة نسبيا

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي اليوم الأحد ، أن يكون الجو اليوم معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق .

و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي المساء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.