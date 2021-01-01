  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء معتدلة الى حارة نسبيا

الأحد 28 نوفمبر 2021 06:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء معتدلة الى حارة نسبيا



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي اليوم الأحد ، أن يكون الجو اليوم معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق .

 و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي المساء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#حالة الطقس اليوم #طقس فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

جنوب أفريقيا تكشف الأعراض التي تظهر على المصاب بمتحور "أوميكرون"

بلدية خانيونس توضّح الإجراءات القانونية التي تعاملت بها مع المواطن سلامة

كم بلغ نسبة ما تم انجازه في ملف اعمار غزة ولماذا التأخير ؟..صحيفة تجيب

الاتحاد الأوروبي: إقرار الميزانية الخاصة بفلسطين خلال أسابيع وهذا ما يترتب عليها

غانتس: إسرائيل ستلتزم بما يقع على عاتقها تجاه غزة

أولمرت: "إسرائيل" لن تهاجم منشآت إيران النووية لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

ليتي

ميدل إيست آي: هل يؤدي حظر بريطانيا لحركة حماس إلى إيقاف العمل الخيري في غزة ؟

11

فلسطيني يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة... (فيديو)

هنية: الأسرى الأربعة لدى القسام لن يروا الشمس.. وحماس تتحرك وفق مسارين

ج. بوست: الحرب الفلسطينية الهجينة تهديد استراتيجي لأمن اسرائيل

تحذيرات فلسطينية من اقتحام "هرتسوغ" للحرم الإبراهيمي: الاحتلال يتحمل المسؤولية عن تداعياته

الاتصالات الفلسطينية