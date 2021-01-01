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إسرائيل تضع الدول الأفريقية على "القائمة الحمراء" وتستثني 5 دول

السبت 27 نوفمبر 2021 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تضع الدول الأفريقية على "القائمة الحمراء" وتستثني 5 دول



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن إسرائيل قررت إدراج جميع دول من القارة الأفريقية على القائمة الحمراء باستثناء 5 دول، بسبب متحور كورونا الجديد المعروف باسم "أوميكرون".
وذكرت الهيئة أن الدول المستثناة من القرار هي مصر والمغرب وليبيا والجزائر وتونس.


وتابعت: "إسرائيل قررت حظر الرحلات الجوية مع جميع الدول الأفريقية باستثناء هذه الدول بسبب متحور كورونا الجديد".


وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن شركات الطيران تستعد لإلغاء عدد من الرحلات الجوية، التي كانت مقررة إلى تلك الدول.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إن اكتشاف المتحور الجديدة لـ "كوفيد - 19" لأول مرة في جنوب أفريقيا أمر مثير للقلق، وأطلقت عليه اسم "أوميكرون".
ويمكن لهذا الفيروس المتحور تعديل نفسه حتى 30 مرة، مما يعني إمكانية سرعة انتشاره بحسب تقارير علمية عن الفيروس.

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