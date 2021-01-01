  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدين توقيع المغرب اتفاقيات عسكرية وأمنية مع الاحتلال

السبت 27 نوفمبر 2021 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين توقيع المغرب اتفاقيات عسكرية وأمنية مع الاحتلال



غزة/سما/

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، بشدة، توقيع المغرب العديد من الاتفاقيات سيما العسكرية والأمنية مع الاحتلال، "الأمر الذي لا يمكن تبريره تحت أي أهداف أو ذرائع مهما كانت".

وقالت في بيان صحفي: إن المصالح الاستراتيجية لأمتنا العربية والمغرب جزء منها، "لا يمكن أن تتحقق بالتحالف مع عدو الأمة وعدو شعبنا الفلسطيني الذي يرتكب الجرائم والانتهاكات اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبحق شعوب المنطقة".

وشددت على أن مكانة المغرب التاريخية ودور شعبه المعهود تجاه فلسطين والقدس "لا يمكن أن يستقيم مطلقا مع التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني والإسهام في دمجه في المنطقة، وإن استقبال المغرب لمجرم الحرب الصهيوني بيني غانتس الذي لطالما افتخر بقتل العرب والفلسطينيين من النساء والأطفال، وقصف البيوت وتدميرها على رؤوس ساكنيها، وحصاره قطاع غزة، وسرقة الأرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، خطيئة كبرى بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ويتنافى تماما مع إرادة الأمة والموقف القومي الأصيل للشعب المغربي الرافض بمجمله لأي علاقة أو اتفاقيات مع العدو الصهيوني".


وقالت حماس: إن "هذه الانتكاسة نحو العدو وعقد الاتفاقية الأمنية والعسكرية وغيرها معه، لن تؤدي سوى إلى استباحة السيادة العربية المغربية، وإلى مزيد من سفك دماء الشعب العربي الفلسطيني، وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق أرضه ومقدساته، والتنكر لحقوقه في الحرية والعودة والاستقلال".

وطالبت الحركة النظام الحاكم في المغرب بـ "العودة عن خطواته عاجلا، وقطع علاقته مع الكيان الصهيوني، والاستجابة لتطلعات شعوبنا العربية والإسلامية وفي مقدمتها الشعب المغربي الشقيق، والعمل مع الدول العربية والإسلامية كافة على محاصرة هذا الكيان وعزله وفضح جرائمه، ودعم صمود شعبنا وتعزيزه في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته حتى إنهاء وجوده على أرضنا الفلسطينية، واسترداد كل حقوق شعبنا المسلوبة غير منقوصة".

#حماس #المغرب #اسرائيل #بيني غانتس

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

جنوب أفريقيا تكشف الأعراض التي تظهر على المصاب بمتحور "أوميكرون"

كم بلغ نسبة ما تم انجازه في ملف اعمار غزة ولماذا التأخير ؟..صحيفة تجيب

بلدية خانيونس توضّح الإجراءات القانونية التي تعاملت بها مع المواطن سلامة

الاتحاد الأوروبي: إقرار الميزانية الخاصة بفلسطين خلال أسابيع وهذا ما يترتب عليها

غانتس: إسرائيل ستلتزم بما يقع على عاتقها تجاه غزة

أولمرت: "إسرائيل" لن تهاجم منشآت إيران النووية لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

ليتي

ميدل إيست آي: هل يؤدي حظر بريطانيا لحركة حماس إلى إيقاف العمل الخيري في غزة ؟

11

فلسطيني يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة... (فيديو)

هنية: الأسرى الأربعة لدى القسام لن يروا الشمس.. وحماس تتحرك وفق مسارين

ج. بوست: الحرب الفلسطينية الهجينة تهديد استراتيجي لأمن اسرائيل

تحذيرات فلسطينية من اقتحام "هرتسوغ" للحرم الإبراهيمي: الاحتلال يتحمل المسؤولية عن تداعياته

الاتصالات الفلسطينية