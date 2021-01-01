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"خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".. الجيش السوداني يعلن صد هجوم من القوات الإثيوبية

السبت 27 نوفمبر 2021 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".. الجيش السوداني يعلن صد هجوم من القوات الإثيوبية



الخرطوم /سما/

أكد الجيش السوداني، مساء السبت، أنه تصدى لهجوم من قبل القوات الإثيوبية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في منطقة الفشقة الحدودية، مكبدا إياها "خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".

وقال الجيش السوداني، في بيان: "تعرضت قواتنا التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا".

وتابع: "تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات واحتسبت القوات المسلحة (السودانية) عددا من الشهداء وستظل تحمي الوطن وتدافع عن أراضيه".

وفي وقت سابق من اليوم نقلت صحيفة "سودان تربيون" عن مصادر عسكرية رفيعة أن الجيش السوداني رد على توغل قوات إثيوبية ومليشيات للأمهرا داخل الأراضي السودانية بشرق بركة نورين، عند مستوطنة ملكاوا، بعمق 17 كيلومترا.

وأشارت إلى أن المواجهات التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة استمرت حتى ظهر اليوم السبت.

#الجيش السوداني #اثيوبيا #السودان

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