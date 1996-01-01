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لأول مرة منذ عقود أمريكا تعين سفيرًا لها في السودان

السبت 27 نوفمبر 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ عقود أمريكا تعين سفيرًا لها في السودان



الخرطوم /سما/

قدم أول سفير أمريكي للسودان "جون جودفري" منذ عقود، اليوم السبت، أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان.

ويعد جودفري أول سفير أمريكي في السودان منذ عام 1996، بعد قطع الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع السودان بدعوى دعمه للقاعدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عزمها على تطبيع علاقاتها مع السودان بما في ذلك تبادل السفراء في أواخر عام 2019، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، وأشاد وزير الخارجية الأمريكي حينئذ مايك بومبيو، آنذاك، بالقرار وعده خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولكن على الرغم من أن الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان بعثت سفيرا لها إلى واشنطن، فإن إدارة ترامب لم ترد بالمثل.

وفي سياق اخر، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين، في محادثات معهما، أن البلاد في حاجة إلى إحراز مزيد من "التقدم" قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "رسالة" الوزير مفادها أنه "يجب أن نستمر في رؤية التقدم". ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها مؤخرا، أجاب بأن ذلك يعتمد على "ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة المقبلة".

#السودان #مجلس السيادة السوداني #الولايات المتحدة #ادارة بايدن #عمر البشير

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